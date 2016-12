Godín: "Para nosotros el partido ante Las Palmas era una final"

Fútbol Español

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid Diego Godín aseguró tras la victoria de su equipo contra Las Palmas por 1-0 que el partido era "una final" para ellos después de tres encuentros seguidos sin ganar y es "un bálsamo" para la plantilla en el último encuentro liguero de 2016.



"Era fundamental ganar hoy (sábado), para nosotros era una final y se logró sacar adelante con un partido que empezamos muy bien. Se hizo duro porque el rival es muy difícil pero se sacó adelante", aseguró Godín tras el encuentro.



"Es una victoria importantísima porque nos había tocado una semana dura después de una derrota dura contra un rival directo (el Villarreal, con el que perdieron 3-0) y hoy necesitábamos los tres puntos como fuera", reflexionó el zaguero uruguayo.



Godín reconoció que el nerviosismo que rodeaba al club con tres duelos seguidos sin ganar (un empate contra el Espanyol y una derrota ante el Villarreal en LaLiga y una derrota con el Bayern Múnich en Liga de Campeones) afectó a la plantilla.



"Cuando no logras resultados y ves nerviosismos fuera, te mueve un poco. Nosotros nos juntamos, nos hicimos fuertes dentro para transmitir seguridad fuera", agregó.



El defensor charrúa no identificó una causa concreta del bajón en los resultados, aunque reveló que en el vestuario hablaron de hacerse "fuertes defensivamente" a través de las ayudas defensivas y el trabajo que les ha caracterizado durante las últimas temporadas.



"Son muchos años compitiendo de la misma manera, nos quedamos con eso y con el año que ha sido histórico, lleno de emociones, los últimos partidos irregulares en Liga no empañan el año y el arranque en Liga y 'Champions'", recalcó.



"Ahora a recargar pilas, el partido fue un bálsamo y nos vamos a descansar con la conciencia tranquila de que el grupo da todo. Intentar recuperar puntos en Liga, el partido a partido es así, se suma tres a tres. Intentaremos ir sumando finales para estar más arriba", añadió Godín.



El defensor del Atlético también se refirió a la racha sin marcar de su compañero francés Antoine Griezmann, que no consigue un gol en Liga desde octubre.



"Es verdad que es un goleador, pero está más preocupado por hacer buen trabajo para el equipo, antes de los goles. No me preocupa porque es alegre y positivo, va a hacer goles seguro porque los tiene", zanjó Godín. EFE