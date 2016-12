Simeone: "El 1-0 es justo; he visto un partido muy completo del equipo"

Fútbol Español

Sábado 17| 2:31 pm





Redacción Meridiano || EFE

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado como "justo" el triunfo por 1-0 frente a Las Palmas, apuntó que vio un "partido muy completo" de su equipo, que "jugó" el encuentro que imaginaba, e insistió en el "tremendo" y "gran" año 2016 que ha hecho el conjunto rojiblanco.



"He visto un partido muy completo del equipo. En el primer tiempo tuvimos muchas situaciones de gol y en el segundo, cuando hicimos el gol, es lógico que el rival intente hacerte daño. Creo que respondimos muy bien a su ataque. Tuvimos algún contragolpe para salir mejor, no lo pudimos hacer, y el partido se fue en el 1-0 justo", valoró el técnico en rueda de prensa tras el encuentro.



"Se puede polemizar en cuanto a la tenencia de la pelota y las ocasiones claras de gol que uno y otro equipo tuvieron. Las Palmas juega muy bien, tiene buen juego entre líneas y convive con esta posesión que lo hace un equipo difícil. Nosotros tenemos otras características, gente rápida, contundente en los espacios y hoy lástima que no pudimos materializar las ocasiones que tuvimos. El equipo jugó el partido que imaginábamos", finalizó.