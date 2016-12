Diego López dice que "ha sufrido mucho" la eficacia de Messi

Fútbol Español

Viernes 16| 2:47 pm





El portero del Espanyol Diego López quitaría del once "a los tres" integrantes de la MSN barcelonistas (Messi, Suárez y Neymar), con los que se enfrentará el próximo domingo en el derbi contra el Barcelona, que se disputará en el Camp Nou.



Diego López, que el pasado domingo se convirtió en el guardameta blanquiazul que más minutos ha estado imbatido en Primera (586), se deshace en elogios hacia la delantera del conjunto azulgrana, pero confía en que su equipo pueda pararlos.



"Son 3 jugadores 'top' a nivel mundial. Ellos solos tienen la capacidad de resolver un partido en cualquier jugada y nos van a poner en apuros seguro, pero el equipo, defensivamente, está preparado y con ganas de jugar contra esta gente para poder demostrar y poder seguir creciendo" ha destacado, en una entrevista de Sortium difundida por BRTNews.



De los tres, el meta gallego sabe que tiene que poner especial atención en Leo Messi, quien ya le ha marcado diez goles durante su carrera: "Lo he sufrido mucho, esperemos que tampoco tenga el día. Confío en mis compañeros para frenarlo, ojalá haya suerte y tenga las menos oportunidades posibles".



Tampoco se olvida de que el Barça cuenta con Andrés Iniesta. "Andrés marca la diferencia, aunque eso es difícil en el Barça. Es un jugador que, entre líneas, maneja mucho el juego, que tiene ese último pase, que tiene el control del tiempo en el partido", ha apuntado.



Pese a que el Espanyol, no gana en el Camp Nou desde 2009, Diego López apuesta "por un X2" en la quiniela. "Este año han perdido puntos, les está costando jugar de local y vamos a jugar nuestras bazas", ha indicado el portero blanquiazul, quien ha apuntado, como una de las claves "mantener la portería a cero y hacerles un partido difícil defensivamente".



En cualquier caso, Diego López cree que "todo lo que sea puntuar en el derbi del domingo será muy positivo" y que, si su equipo pierde, debe hacerlo dando una buena imagen, "un poco en la línea de los últimos partidos que hemos hecho". EFE