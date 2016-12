Simeone: "Todo pasa por la regularidad; no tengo ninguna duda"

Fútbol Español

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó hoy que no tiene "ninguna duda" de que "todo pasa por la regularidad", respecto al actual momento de su equipo, y que para encontrarla necesita, "aparte de resultados, una implicación, como siempre han tenido los futbolistas, unánime".

Su equipo ha sumado siete de los últimos 21 puntos en la Liga. "La palabra no sé si es preocupado, sino ocupado en que el equipo mejore y en que tenga regularidad. Hemos empezado la temporada con algunos desajustes, después hemos mejorado y después nuevamente hemos caído en estos desajustes que tenemos que solucionar", dijo.

"No tengo ninguna duda de que todo pasa por la regularidad y esa regularidad necesita, aparte de resultados, una implicación, como siempre han tenido los futbolistas, unánime", continuó el técnico, que insistió en el factor de la regularidad como un aspecto clave para la reacción de su equipo, ahora sexto en la clasificación.

"Es normal que la crítica siempre esté, porque siempre estuvo. Nosotros tenemos un pensamiento que es el partido de Las Palmas y llegar a los objetivos que se planificaron a principio de temporada y para eso hay que trabajar. Trabajar cuando los resultados son buenos, cuando son malos y no hay otra palabra en consecuencia de poder encontrar las mejores situaciones, que trabajando", declaró.

"Y nosotros estamos en esa búsqueda de encontrar sobre todo regularidad, que creo que es lo que en este primer semestre hemos tenido poco", prosiguió el técnico, al que jugadores de su plantilla han declarado su apoyo esta semana, como Yannick Carrasco, Antoine Griezmann o Saúl Ñíguez, tras la derrota 3-0 con el Villarreal.

"Creo que siempre ha sido un ida y vuelta y es un ida y vuelta. Vos me das, yo te doy. En ese aspecto tanto los futbolistas como nosotros siempre trabajamos en esta línea. Y me centro en el partido de mañana. Sinceramente, todo lo que digan o lo que piensan me moviliza muy poco. Lo único que me interesa es ganar y que el equipo responda emocionalmente a lo que siempre fuimos y somos", afirmó.

"Nos centramos en eso, en jugar contra un equipo que juega muy bien. Las Palmas tiene un fútbol entre líneas peligroso, no tiene temor y eso lo hace valiente ante cualquier tipo de rival. Tendremos que estar atentos porque es un equipo que juega muy bien", apuntó.

¿Es el peor momento del Atlético? "No me detengo a observar opiniones, porque las opiniones siempre estarán. Me remito sólo a ocuparme en tratar de buscar las mejores soluciones para el equipo y para el juego de mañana. En base a eso, después todo lo otro será una consecuencia del resultado de mañana", respondió Simeone.

En el encuentro de este sábado, Miguel Ángel Moyá suplirá la baja de Jan Oblak, que estará fuera de competición los próximos tres meses. "Miguel es un jugador con experiencia, con historia dentro del fútbol español y viene de jugar hace poquito en la Copa del Rey, así que eso sin duda le habrá dado confianza y más tranquilidad para enfrentar esta nueva situación de este partido que tiene puntualmente mañana. Esperemos que lo haga como lo ha hecho siempre y trabaje en consecuencia de lo que necesita el equipo", valoró./ EFE