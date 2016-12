Rolf Feltscher: "Cualquier equipo es complicado en esta Liga"

Fútbol Español

Rolf Feltscher, defensa internacional venezolano del Getafe, aseguró que en la Segunda División española "no hay ningún equipo con una diferencia impresionante" y que la mentalidad que tienen para lograr el éxito esta temporada pasa "por entrenar duro y trabajar bien" para llegar en buenas condiciones a los partidos.



Feltscher está viviendo su primera experiencia futbolística en España en las filas del Getafe, con el que lleva disputados siete partidos en Segunda esta temporada.



"Tenemos un equipo de personas muy buenas y trato de estar al lado del equipo y de ayudar, tanto jugando como no jugando, para dar el máximo si el entrenador me necesita. Nadie te regala nada, hay que entrenar duro y trabajar bien", dijo el internacional venezolano.



"Me gusta esa mentalidad de trabajar duro siempre y querer siempre más para mejorar, sobre todo los errores que hacemos. A veces no es fácil, pero esa mentalidad está aquí y tiene que estar", confesó Feltscher, que dio su punto de vista acerca de la Segunda División española.



"Es una categoría complicada y cualquier equipo es peligroso y bueno. No hay equipo que tenga una diferencia impresionante, por lo que hay que ir a los partidos al máximo porque cualquiera te puede exigir mucho", señaló.



El próximo rival del Getafe esta jornada es el Valladolid, décimo clasificado con 25 puntos, tres menos que su equipo.



"Esperamos un Valladolid fuerte. Cualquier equipo es complicado en esta Liga, pero si cada uno de nosotros da el máximo va a venir muy bien", apuntó en declaraciones facilitadas por el club el internacional venezolano, que la pasada semana jugó de inicio contra el Elche (2-2).



"Cuando estamos dos a cero por delante quieres quedarte con los tres puntos. Estuve un poco mal después del partido, pero eso es el fútbol, no hay que repetir los mismos errores y trabajar duro para mejorar", concluyó. EFE