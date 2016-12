Rafinha: "No hay duda de que Messi renovará, mejor que aquí en ningún sitio"

Fútbol Español

Jueves 15| 6:05 pm





Rafinha, que asistió en Madrid a la presentación de un videojuego junto al atlético Saúl Ñiguez, indicó que el '10' azulgrana se sumará a las renovaciones de Neymar y Luis Suárez porque "no va a estar mejor en ningún sitio".



El futbolista también habló acerca de la polémica que está suscitando el nuevo videoarbitraje de la FIFA. "Mientras no se pare mucho el juego, no creo que haya problema. Los árbitros son humanos y pueden fallar. No vamos a crear robots", recalcó.



Al ser preguntado por el Balón de Oro, el centrocampista felicitó a Cristiano Ronaldo por su cuarto trofeo, pero remarcó que Messi es el "mejor jugador que ha existido".



Continuando con el Real Madrid, el centrocampista señaló que si están a seis puntos por encima de ellos en LaLiga Santander es porque "habrán hecho algo bien", pero que no dejan de creer y que está en sus manos hacerlo mejor para poder ganar.



"Para mí, nosotros somos los favoritos y vamos a demostrarlo. No hay que dejar de creer. Hay que intentarlo al máximo y darle duro hasta el final", indicó.



Sobre el derbi ante el Espanyol de este domingo, explicó que será muy "importante" conseguir la victoria ante los de Quique Sánchez Flores para marcharse al parón navideño a tres puntos del conjunto blanco. "Estoy muy motivado. Hay que ganar sí o sí", apuntó.



Finalmente, destacó que a cualquier jugador le gustaría "tener más minutos", pero que todos atraviesan etapas buenas y malas y que lo importante "es mantener el nivel para acabar ganando títulos". EFE