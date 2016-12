Dani Hernández: "El CD Tenerife es difícil de batir en casa"

Fútbol Español

Jueves 15





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

En España el fútbol se dará un descanso y claro en la Segunda División, donde militan varios venezolanos, no será la excepción. Dani Hernández, guardameta del CD Tenerife, es uno de los criollos que desarrolla su fútbol en el país ibérico y además de gran manera.

Hernández es una de las piezas claves dentro del conjunto blanquiazul que pese a marchar en la casilla 13 de la tabla tienen un buen registro en casa: en los nueve partidos que ha tenido esta campaña en el Heliodoro Rodríguez, en ninguno de ellos han sido derrotados, dejando saldo de tres victorias y seis empates.

Buscando seguir con esa racha el Tenerife se medirá al Alcorcón en lo que será el último partido del año. En ese sentido el portero venezolano habló en la página web oficial del club y dio sus impresiones de la actualidad del equipo.

Con respecto al choque que enfrentarán ante la escuadra madrileña comentó que “trataremos de hacer nuestro mejor partido, con nuestras virtudes”. Y consciente de la racha positiva en casa dijo: “La racha está ahí, y habla de que el CD Tenerife es difícil de batir en casa. Lo que hemos conseguido nos ha traído donde estamos, pero queremos seguir mejorando”.

Hablando sobre el actual estado de forma de los isleños explicó que “hay que confiar en el grupo. Se está compitiendo bien y el equipo es bastante bueno”. Aunque, Hernández agregó que deben mantener la concentración hasta el final y que cualquiera que juegue tiene la confianza del resto de los compañeros.

“Al final, los pequeños detalles deben de mejorarse. El que juegue va a hacerlo bien. Confianza total. Todo el equipo trabaja, día a día, porque vemos que la gente está bien y queremos tirar hacia adelante”, indicó.

El portero vinotinto resaltó las virtudes del equipo, recalcando que “somos de los equipos menos goleados”. Pero no esconde que al final lo que importan son los puntos. “Si encajamos dos tantos pero metemos tres, los puntos se quedan aquí. Eso es bueno para el equipo, a pesar de que eso no nos guste a las defensas, aunque evidentemente, si no nos hacen goles, hay más opciones. No nos crean muchas ocasiones, pero al final la categoría es igualada y es complicado encadenar rachas de partidos seguidos sin encajar”, concluyó.

Los últimos puntos del año se disputan en casa y el Tenerife quiere que estos se queden allí, para eso la confianza de proteger la meta está a cargo de Dani Hernández. Él tratará de responder a esa confianza y prolongar más esa racha.