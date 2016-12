Cristiano no se muestra preocupado: "Quien no debe no teme"

Fútbol Español

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Santiago Bernabeu, tras el encuentro del miércoles ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, aparentemente despreocupado por las noticias que le acusan de evasión de impuestos.



"¿Crees que estoy preocupado?. Quién no debe no teme", respondió el goleador del Real Madrid a una periodista de la radiotelevisión de Portugal (RTP) tras el partido que finalizó con empate a dos goles.



El jugador blanco, puesto en entredicho por su presunto desvío de 150 millones de euros a un paraíso fiscal en el Caribe y por las noticias de una posible investigación de Hacienda, no hizo declaraciones después del choque frente al Borussia Dortmund.



Sin embargo, al ser cuestionado por este asunto por una periodista portuguesa, el jugador, sin pararse a dar explicaciones dio la impresión de despreocupación. "Quien no debe no teme. Crees que estoy preocupado?" y siguió hasta la salida del estadio.

EFE