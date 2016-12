Los equipos al acecho de Karim Benzema y su "despecho" con el Madrid

Zidane no vive su mejor momente en el Madrid / Foto Google

Verano de 2013. El Real Madrid decide vender a Gonzalo Higuaín y potenciar a Karim Benzema como delantero centro titular de la nueva y recién configurada ‘BBC’, junto al flamante fichaje, Gareth Bale, y a Cristiano Ronaldo. Es el fin de varias temporadas de disputa entre el argentino y el francés por un puesto como nueve titular en el equipo blanco, y la primera en la carrera del ariete galo en la que el club le da la oportunidad de rendir sin competencia alguna. Los resultados no pueden ser mejores. En las siguientes tres campañas, Karim anota un total de 24, 22 y 28 tantos.

Sin embargo, este curso todo ha vuelto a cambiar. El fichaje de Álvaro Morata y la más reciente irrupción de Mariano Díaz vuelven a apretar más que nunca al francés, que está notando de nuevo la presión de la competencia. Lleva solo seis goles en el total de la campaña cuando nos acercamos peligrosamente al cambio de año, y su bajón futbolístico se ha hecho evidente en las últimas semanas. Algo que ha provocado una pérdida de confianza por parte de un sector de la afición. Algunas encuestas sorprendentes realizadas por los grandes medios deportivos otorgan más confianza por parte del hincha madridista en el propio Mariano. Y Karim recibió pitos contra el Sporting de Gijón, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba.

Parece claro que a Benzema no le va nada bien la competencia. Rinde mejor cuando se siente titular y sin el empuje de nadie. Pero si algo ha traído Zidane al Real Madrid desde que está en el banquillo es el sentimiento de grupo. El francés está destacando por saber llevar una plantilla en la que todos se sienten importantes, todos tienen minutos y todos rotan. Y eso no le está viniendo nada bien a Karim. Ante esto, no han tardado en surgir los primeros rumores sobre una pérdida de esa concepción de ‘intocable’ que tenía hasta ahora en el club.

