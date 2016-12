Zidane: "James está a disposición del equipo, es uno más"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió, a la tercera pregunta sobre James Rodríguez, pasar a otro asunto, porque aseguró que no quería "decir tonterías", tras insistir nuevamente en que pese a la falta de minutos para el colombiano, lo sigue considerando un "jugador importante".



"Prefiero pasar a otra pregunta, no quiero decir tonterías", terminó respondiendo Zidane cuando fue preguntado por si daría permiso a James a abandonar el Real Madrid en el mercado invernal si se lo pide su jugador.



El colombiano se entrenó en la ciudad deportiva de Valdebebas tras el Clásico, a la vuelta del viaje de Barcelona después de no participar en el Clásico. Un hecho al que Zidane no le concede importancia. "Para mí, esto no es nada", aseguró.



"Yo admiro a James. Entrena y está a disposición del equipo, es uno más. Tengo el mismo trato con él que con todos. No va a cambiar nada. Él, como muchos jugadores, cuando volvemos de un partido a veces se entrenan en la ciudad deportiva. Con todos el mismo trato", añadió.



Zidane insistió en el mensaje que siempre lanza sobre James. "Cada uno puede opinar, cuando juegas menos te puedes plantear marcharte, pero James es jugador del Real Madrid, uno importante. Es verdad que quiere jugar más y que últimamente no está jugando mucho, pero para mí es importante y siempre lo va a ser porque voy a necesitar de todo el grupo". EFE