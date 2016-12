Zidane y Ramos defienden la actuación en el campo de Benzemá

Fútbol Español

Martes 6| 10:13 am





Las críticas recibidas por Karim Benzema por su actuación en el Clásico del Camp Nou, provocó que el capitán del Real Madrid Sergio Ramos y el entrenador Zinedine Zidane realizaran una defensa a ultranza del delantero francés.



"Soy defensor personal de Karim porque es un jugador distinto al resto", afirmó Sergio Ramos. "Por eso está en el Real Madrid. Como nos pasa a todos no puedes estar continuamente en una nota de diez, a nivel físico puedes tener bajones en el campo, pero todos confiamos en él. Acabará metiendo goles en su mejor versión y cambiando la opinión de mucha gente como lleva haciendo muchos años", opinó.



En la misma línea se expresó Zinedine Zidane, quien admitió que ante el Barcelona no hizo su mejor partido Benzema, pero mostró la plena confianza que tiene en un futbolista indiscutible para él.



"No estoy preocupado. Sé que Karim nos puede dar siempre más, pero como todos. Cada uno puede opinar pero creo que entra bien al partido y quiere estar bien. Hay partidos que necesitamos más de él pero no está preocupado, trabaja siempre en los entrenamientos y está dispuesto para hacer lo mejor en cada partido. Lo intenta", aseguró el técnico de su compatriota.



Zidane descartó que haya nada en la vida de Benzema ni en el terreno deportivo que le esté perjudicando en su rendimiento. "Para mí, Karim no tiene ningún problema, está bien. Luego puede jugar mejor, pero en la Champions marcó él en el último partido. En Barcelona se espera más de él como de todos".



El técnico madridista aseguró que ve "bien, metido y concentrado" a su jugador, y dejó claro que "entrena muy bien". "A un jugador le puede salir más o menos las cosas bien, pero no voy a juzgarle porque en un partido juegue un poco peor, al contrario. Siempre le pediremos más y le exigiremos porque es un jugador de gran calidad", sentenció. EFE