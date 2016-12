Messi quiere a Sampaoli como sustituto de Luis Enrique

Fútbol Español

El empate del Barcelona ante el Real Madrid no deja indiferente a nadie. La tablas firmadas por los azulgrana son una decepción en una plantilla que señala a un culpable principal de la caída en picado del juego culé.

El Barça ha perdido el ADN. El equipo no recuerda en prácticamente nada al conjunto que maravilló en Europa hace poco y menos. Una realidad que no pasa por alto en la caseta donde los dedos apuntan en una dirección.Luis Enrique está en el punto de mira. Rotaciones, inventos, nulidad en la pizarra, incapacidad como gesto y una planificación nefasta con fichajes de medio pelo sin nivel Barça tienen a ‘Lucho’ contra las cuerdas en el vestuario.Los pesos pesado alzan la voz. La temporada se pasará como se pase, pero el próximo curso debe empezar con aires nuevos. Un cambio en el banquillo abalado por la plana mayor del equipo, entre ellos el mismísimo Leo Messi.

