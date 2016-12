Las Palmas iguala un tempranero gol del Alavés

Fútbol Español

Domingo 4| 4:50 pm





Alexis Ruano anotó el primer gol en los compases iniciales del encuentro y Livaja igualó la contienda en la segunda mitad.



El conjunto local cambió su dibujo táctico para intentar conseguir un triunfo que no fue posible y que se le resiste desde la sexta jornada, cuando venció al Granada por 3-1 en la única victoria del Alavés como local esta temporada.



El plantel vitoriano salió en tromba y gozó de las primeras ocasiones con remates del colombiano Dani Torres y Alexis Ruano.



El equipo de Quique Setién no pudo quitarse de encima el peligro creado por el conjunto vitoriano y en el minuto 4 llegó el gol de Alexis, que empujó el balón tras un centro de Theo Hernández.



El trabajo inicial del Alavés dio sus frutos y aunque cedió el balón al Las Palmas, creó peligro a la contra con las internadas de sus extremos.



Así, en el minuto 12, Ibai puso el balón en el área en busca de Deyverson, pero el brasileño no lo pudo enviar entre los tres palos con un remate acrobático.



La escuadra amarilla, que en esta ocasión vistió de naranja, consiguió recuperar la posesión de balón, pero no pudo crear peligro, ya que la defensa del "Glorioso", bien plantada, desbarató las intenciones de acercarse a la portería de Fernando Pacheco.



Las Palmas presionó la salida del balón de los albiazules, lo que le permitió robar el balón en dos ocasiones e inquietar al meta alavesista con dos remates de Jonathan Viera.



La segunda mitad no arrancó con tanto ritmo como lo hizo la primera, pero continuó por los mismos derroteros que antes del paso por los vestuarios y Las Palmas acaparó la posesión del balón.



El gol del empate llegó a los pocos minutos tras una internada por una banda de Hélder Lopes que Livaja, después de adelantarse a la defensa alavesista, aprovechó para batir a Pacheco (m.56).



Los de Quiqué Setién buscaron el segundo gol y el guardameta del Alavés tuvo que meter los puños para deshacerse de un balón rematado por Livaja desde fuera del área.



Un timorato Deyverson desperdició una gran ocasión en el minuto 65 para volver a adelantar a su equipo, pero no pudo batir a Javi Varas con un flojo remate desde el punto de penalti.



Las Palmas organizó un buen contraataque tras esa ocasión albiazul y tuvo la oportunidad de conseguir el segundo tanto con un disparo de Tana que se marchó rozando un poste de la portería local.



Con algo más de veinte minutos por delante, Mauricio Pellegrino hizo un cambio táctico con la entrada de Víctor Laguardia, colocó una defensa de tres centrales con dos carrileros por las bandas e introdujo al venezolano Christian Santos para acompañar en punta a Deyverson y subir la presión defensiva.



El equipo canario gozó de una buena ocasión en las botas de Jonathan Viera, que recogió un balón largo y tuvo espacio para avanzar metros y disparar sin oposición desde fuera del área, pero no consiguió que la pelota fuera entre los tres palos.



El Alavés continuó en busca del gol, pero Las Palmas se conformó con el empate.



