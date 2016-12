Bale celebra el empate en Gales: "Siempre puedes contar con Serge"

Bale publicó en su cuenta oficial de instagram la imagen del remate de cabeza de Sergio Ramos, que dio al Real Madrid el empate en el último minuto del Clásico. En inglés escribió un elogio hacia el capitán madridista: "Siempre puedes contar con Serge", junto a unos iconos de un balón, una explosión y el 4 que porta su compañero.



El extremo galés fue intervenido el martes en Londres de la luxación de los tendones peroneos de su tobillo derecho y el miércoles viajó a Gales para descansar unos días con permiso del club, antes de iniciar el proceso de recuperación de una lesión que le tendrá entre cuatro y seis semanas de baja. EFE

