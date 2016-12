Oblak: "Hay cosas que mejorar y lo vamos a hacer"

Fútbol Español

Sábado 3| 7:40 pm





El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras el empate sin goles contra el Espanyol, que los jugadores del equipo rojiblanco no están "preocupados" por sus últimos resultados en la Liga -siete puntos ganados de 18 posibles-, pero admitió que "hay cosas que mejorar".



"Es una temporada larga que todavía va a durar mucho. Llegaron momentos buenos, momentos menos buenos... No estamos preocupados. Trabajamos día a día para mejorar, estamos mejorando y es la única cosa que podemos pensar, que se puede hacer todavía todo mucho mejor. Hay cosas que mejorar y lo vamos a hacer", declaró.



"Al final no ha sido un resultado bueno para nosotros, porque jugamos para ganar y queremos los tres puntos. También es mérito del Espanyol, que jugó muy bien en defensa y no nos dejó espacios para hacer ocasiones", continuó el guardameta, protagonista del partido con dos paradas sensacionales a Gerard Moreno y Leo Baptistao.



A pesar de esas dos intervenciones, decisivas para el empate en el marcador, apuntó que "claro que siempre se puede mejorar" a nivel individual. "Son cosas del partido desde fuera no se ven, pero que tu sabes que podías hacer diferente", explicó.

EFE