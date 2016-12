Quique Sánchez Flores: "Es un punto de mucho nivel"

Fútbol Español

Sábado 3| 6:37 pm





Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, señaló que el punto logrado por su equipo en el Vicente Calderón (0-0) "es de mucho nivel".



"Hay que darle valor a los conseguido porque lo hemos logrado ante un equipo que nos iba a exigir mucho. Tuvimos las dos ocasiones más claras del partido, pero hay que estar contentos porque creo que el equipo sigue compitiendo y estando bien. Hay que darle valor a lo logrado porque ha costado mucho", dijo el técnico en su primera disertación sobre el encuentro.



"Esto forma parte del proceso de mejora que estamos experimentando. Estamos compitiendo en la mejor liga junto con la Premier y es importante dejar la portería a cero. Pero es un trabajo que no ha hecho más que empezar. No estamos aún donde queremos, pero sí competimos", añadió.



El entrenador agradeció el buen recibimiento que le tributó la afición del Atlético, con el que en 2010 ganó la Europa League y la Supercopa de Europa.



"Es emocionante sentirse querido. Pasé dos años en este equipo. Lo cogí en una situación difícil y terminamos en una situación mágica. Se portaron muy bien conmigo y se siguen portando muy bien. Tengo un cariño excepcional por este club y esta afición. Me alegro muchísimo de que el Atlético haya conseguido lo que ha conseguido. Estoy orgulloso de haber pasado por este club y de formar parte de su historia. Soy un afortunado", indicó.



Y sobre Diego Pablo Simeone, desveló que antes del comenzar el encuentro le confesó que siente admiración por él, tanto en el terreno profesional "por lo que está haciendo" como en el terreno sentimental "por cómo transmite".



Quique expresó, sobre el Espanyol, que cree que "se ha acertado" con el grupo de jugadores que tiene. "Se van sumando acciones positivas y al final se hace un grupo de trabajo competitivo. No hay que sacar pecho, pero estoy contento de que la sensación es de que hemos acertado en el grupo de jugadores".



Y sobre la actuación de los porteros, tanto de Jan Oblak como de Diego López, señaló que "en el campo estaban dos de los mejores porteros de Europa y así es difícil hacer gol".



"Nos hubiese gustado tener más tiempo el balón, pero hemos anulado a los jugadores que queríamos y hemos cerrado bien los espacios. Hemos obligado a cambiar muchas veces de plan al Atlético. Estamos contentos porque ya no sorprende que el Espanyol saque un punto del Calderón", concluyó.

EFE