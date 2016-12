La charla de Messi y Cristiano Ronaldo en el Clásico

Fútbol Español

Leo Messi y Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ellos son los dos futbolistas más grandes de la actualidad, las puntas de lanza de los dos posiblemente más grandes equipos de la última década en el fútbol mundial y los dos principales candidatos para hacerse con el Balón de Oro, el premio The Best y cualquier título individual que se precie. Hoy tenían mucho en juego y pese a no marcar ejercieron de líderes de sus equipos.

Tras el partido que finalizó con un empate que pareció justo a ambos se vieron en los pasillos y Leo Messi felicitó a Cristiano Ronaldo por los futuros premios individuales.

