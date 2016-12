Dani Carvajal pidió perdón a la afición por su celebración

Fútbol Español

Sábado 3| 2:52 pm





Redacción Meridiano || EFE



Dani Carvajal, lateral derecho internacional del Real Madrid, protagonizó una de las imágenes del Clásico al hacer una 'peineta' a la grada tras el gol del empate de Sergio Ramos, si bien después del encuentro pidió "disculpas" por este gesto.



Carvajal fue fotografiado haciendo el gesto de la 'peineta' a una zona de la grada del Camp Nou cuando la mayoría de sus compañeros se abrazaban alborozados por el gol del empate, que llegó a los 90 minutos.



El internacional madrileño, no obstante, se arrepintió de su acción y después del encuentro aprovechó su cuenta oficial en twitter para pedir perdón por su acto, que, según dice, respondía a insultos que llegaban del público.



"Me gustaría pedir disculpas por el gesto a un sector de la grada respondiendo a lo insultos. Es algo que no se debería hacer", afirma Carvajal.