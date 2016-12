Piqué: "Leo Messi no sólo es el mejor del mundo sino de la historia"

Piqué no tiene dudas quien es el mejor de la historia / Foto Google

En dicha charla con aficionados de todo el mundo, también se declaró bien físicamente y espera estar este sábado en el Camp Nou para el clásico español frente al Real Madrid, que considera "difícil de jugar porque son un gran equipo y por la rivalidad", del que, sin embargo, espera obtener los tres puntos.



A su vez, enunció que los mejores momentos que ha vivido en los clásicos fueron el 2-6 en 2013 y el 5-0 en el Camp Nou en Liga en el año 2010 y señaló que en su trayectoria como jugador blaugrana, Carles Puyol ha sido una gran referencia y ejemplo a seguir no solo deportiva, sino también personalmente.



También se dio tiempo para recordar al central del Real Madrid y compañero en selección Sergio Ramos, al que considera como "un buen amigo" con el que ha compartido buenos momentos.



En cuanto a su futuro, mencionó que espera no dejar nunca el Barcelona: "El día que deje el Barcelona espero que sea el día en el que me retire", concluyó el zaguero culé, de 29 años. EFE