Un nuevo criollo en España: Dinarte Pita fichó por el Albacete

El ex Petare ya fue presentado de manera oficial./DNU Sports

Fútbol Español

Miércoles 30| 4:08 pm





Este martes, el futbolista venezolano Dinarte Pita dio un salto importante en su carrera profesional, al partir a Europa y ligarse a las filas del Albacete Balompié, equipo de la Segunda División B del fútbol español. El defensor venezolano, quien en la Primera División de Venezuela vistió las casacas de Atlético Venezuela y Petare FC, iniciará jugando en el filial del club ibérico, que actúa en la Tercera División.

“La verdad es que me siento muy feliz, le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi agente quien fue el que logró que yo llegara a esta institución. Me alegró mucho que todo se dio de la mejor manera, es una bonita oportunidad estar aquí y poder iniciarme en el fútbol español, es un paso importante el que di y siento que lo mejor está por venir en estos momentos”, comentó el oriundo de San Antonio de Los Altos, estado Miranda, tras estampar su rúbrica con el combinado albaceteño.

El zaguero, de 19 años de edad, revela lo que conseguirá en el Alba. "Esto no lo veo como un reto sino como una gran oportunidad para seguir creciendo como profesional y como persona. Este club tiene historia, tiene grandes posibilidades de subir a Segunda A y quiero poder aportarle mi granito de arena desde la filial; espero en un futuro próximo estar en el primer equipo”, argumentó.

El criollo aspira consolidarse en el Viejo Continente y dejar el nombre de su país en lo más alto. “Mi adaptación ha sido muy buena, el club es muy familiar y todas las personas son cercanas, los jugadores me han ayudado de gran manera para poder establecerme lo mas rápido posible, me siento a gusto con los jugadores y siempre espero que ellos se sientan igual conmigo. Empezaré en el Albacete B de la Tercera División, pero mi objetivo a corto plazo es poder ser tomado en cuenta con el primer equipo en algunos entrenamientos o convocatorias, pero a largo plazo quiero jugar con el primer equipo en la Segunda División y porque no en un futuro en la Liga española, que es un sueño personal”, cerró Dinarte Pita, quien fue el juvenil con más minutos en cancha en el Torneo Apertura 2016 de la Primera División de Venezuela./Prensa DNU Sports