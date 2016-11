El paraguayo Sanabria da al Betis una mínima ventaja en la Copa

Fútbol Español

La cita sirvió a ambos equipos para aparcar una competición, LaLiga Santander, en la que no marchan bien y luchan por alejarse de la zona baja de la tabla, y para empezar el caminar en otro torneo que daba la oportunidad a jugadores con menos minutos disputados en lo que va de campaña.



Víctor Sánchez del Amo, en su tercer encuentro al frente del Betis, dejó sin convocar a jugadores de peso como el portero Antonio Adán, el centrocampista brasileño Petros dos Santos o el goleador Rubén Castro, además de dejar en el banquillo en el inicio al extremo Joaquín Sánchez, mientras que puso de titular al central canterano José Carlos.



Gaizka Garitano, por su parte, llegó a Sevilla con muchas bajas y destacó en su 'once' la presencia del meta Rubén Martínez, habitual tercer portero de la plantilla y que este martes disputó sus primeros minutos.



También tuvo sus primeros minutos de la temporada el centrocampista Álex Bergantiño y dejó sin alinear de entrada, aunque salió en la segunda mitad, al delantero Joselu Mato, convocado tras superar una lesión de rodilla que se produjo el pasado 11 de septiembre en su debut con el Deportivo ante el Athletic Club.



Con estos condicionantes, el partido arrancó frío, como la noche pese a que los aficionados, en la media entrada que registró el Benito Villamarín, quiso animar a los suyos en busca de la victoria.



Poco antes de cumplirse los primeros veinte minutos los béticos encontraron fruto en la primera que tuvieron, con una incursión por la izquierda del lateral danés Riza Durmisi y centro medido para que el delantero paraguayo Tonny Sanabria conectara un preciso cabezazo.



Los deportivistas reaccionaron ante el tanto encajado y pronto el delantero colombiano Marlos Moreno, el lateral exbético Juanfran Moreno y el central brasileño Sidnei Rechel remataron un intención ante el meta Dani Giménez, esta noche el titular verdiblanco.



El equipo coruñés no aprovechó esas acciones y, aunque el conjunto local cedió espacios para arropar su defensa, no fue capaz de hacerle más daño al rival en lo que restó de la primera parte.



El Betis, que en la segunda jornada de la liga había empatado a cero con el Deportivo como local, ahora se retiró al los vestuarios con un 1-0 que dejaba el partido abierto para la segunda parte.



En la reanudación el partido se mantuvo escaso de calidad, con pocas ideas de los visitantes en su intención de marcar, con lo que supone hacerlo en este torneo como visitante, y también espeso de los locales en la idea de controlar la situación.



Joselu, en su reencuentro con la competición, estuvo cerca de poner el empate con un cabezazo que acabó con el balón ajustado al poste, poco en toda la segunda parte para que el equipo gallego se fuera a La Coruña con mejor resultado. EFE