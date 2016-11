Piqué: "Así será muy difícil ganar la Liga"

Fútbol Español

Gerard Piqué fue crítico con la imagen dejada por el Barcelona en Anoeta, donde empató a uno ante la Real Sociedad, señaló que a su equipo le faltó "actitud" y que "así será muy difícil ganar la Liga".



"Nos han salido muy pocas cosas por no decir nada. El empate aquí dentro de lo que cabe no es malo, no perdemos. Es verdad que el líder se va un poco más pero es lo q menos me preocupa", dijo en Movistar+.



"Nos han creado problemas por juego pero sobre todo por actitud. En la primera parte el equipo no estaba y en la segunda hemos mejorado, pero así será muy difícil ganar la Liga", añadió con dureza.



Piqué reconoció que el Barcelona no supo mantener su estilo y elogió el despliegue de la Real Sociedad. "A veces se puede perder el estilo, tienes que jugar más en largo, pero es más preocupante lo otro (actitud). Ellos han presionado muy bien arriba, no hay que quitarles méritos. No nos han dejado hacer nuestro juego. Doy por bueno el empate".



Tras lesionarse en una acción, el central catalán jugó todo el partido renqueante. "Me he resentido del tobillo en la primera parte pero, espero estar el sábado", dijo mirando el 'Clásico'.



Por su parte, el delantero mexicano de la Real Sociedad Carlos Vela lamentó no conseguir el triunfo pero se mostró satisfecho por el juego que desplegaron.



"Nos vamos con sabor a poco, a principio de partido un punto no sonaba mal pero viendo las ocasiones y el fútbol que hemos hecho merecimos más. Hay que seguir esta línea", dijo.



"Sabemos que ellos con el balón son el mejor equipo del mundo, pero cuando no lo tienen se les puede hacer daño porque los de arriba trabajan menos que el resto. Ha sido una pena", añadió.



Tras conocer que el tanto anulado a Juanmi era en posición legal, Vela se mostró comprensivo con la labor de los colegiados. "Los árbitros también se equivocan, una pena que sea en nuestra contra. Jugar estos partidos son muy bonitos y más aún si no perdemos. Jugando como hoy ganaremos más partidos que perderemos".

EFE