Real Madrid estrenó una indumentaria especial y ecológica

Fútbol Español

Sábado 26| 12:50 pm





El Real Madrid se enfrenta al Sporting de Gijón con una indumentaria especial y ecológica, unas camisetas fabricadas con plástico recogido del océano Índico como principal materia prima que lucen todos los jugadores del conjunto blanco.



La firma alemana Adidas, en colaboración con la plataforma "Parley for the Oceans", vistió a los hombres de Zinedine Zidane con una elástica diferente y ecológica. En una campaña para cuidar el medio ambiente, el Real Madrid cambió el tejido de sus habituales camisetas por otro diferente como ya hizo el Bayern Múnich en la Bundesliga.



El cuadro alemán, durante el partido frente al Hoffenheim, también vistió sus camisetas con el tejido fabricado con basura del océano.



En apariencia, la camiseta del Real Madrid es muy parecida a su indumentaria habitual. Sin embargo, en el cuello se puede leer el lema "For the Oceans" (Por los Oceanos) y el escudo, junto al logotipo de la marca deportiva y al patrocinio, aparecen con tonos más desvanecidos.



Por cada camiseta, Adidas utilizó una cantidad equivalente a 28 botellas de plástico para su fabricación. En el pasado, la firma alemana ya elaboró unas zapatillas producidas con plástico reciclado procedente del mar./EFE