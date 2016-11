Fútbol Español

Anoeta, campo maldito: "No me interesa hablar del pasado. No tiene ninguna influencia en lo que pase mañana. Sólo podemos fijarnos en el último resultado. Y venimos de ganar en un campo dificilísimo como el del Celtic".

Seis años sin ganar en San Sebastián: "Que no me interesa, que no entro en eso".

El Sporting: "Le deseo que gane todos los partidos menos los dos que disputa contra el Barcelona".

Renovación de Messi: "Los interesados hablarán y no tengo nada interesante que aportar".

