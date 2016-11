Zidane: "Si yo fuera James, no me iría del Real Madrid..."

Fútbol Español

Viernes 25| 8:38 am





AS.com

Álvaro de la Rosa

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para referirse a la actualidad del Real Madrid y analizar el encuentro de este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Sporting.

Varane y Bale: “No lo podemos controlar. Hay que pensar que tenemos que seguir con lo que hacemos y ojala se recupere rápido. Varane tiene molestias en su rodilla después de los dos partidos y no queremos arriesgar con él”.

James: “Se abre la puerta a todos. Están listo para jugar todos y James también”.

¿Si usted fuera James se iría del Madrid?: “No me iría. Me quedaría en este gran club. Va a tener minutos. No es verdad que no juegue nunca...”.

