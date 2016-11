La oferta sorpresa para sacar a Isco del Real Madrid

Fútbol Español

Isco Alarcón está haciendo un curso acelerado en estrategia en el Madrid. El jugador blanco asiste al desfile de propuestas y contrapropuestas desde un plano secundario. El aviso del malagueño lleva semanas/meses entregado en las altas instancias de la entidad. Alarcón no va a ser un problema para el Madrid en la medida que el Madrid no sea un problema para Alarcón.

Con media Premier tirándole los tejos, el malagueño echa el freno. Cualquier decisión precipitada sería un error. Tanto seguir. Como irse.

Alarcón juega las cartas con la experiencia del que está de vuelta. Isco no precipitará ningún movimiento, pero sí tiene al Madrid advertido: la condición para seguir pasa por tener un sueldo de crack –la oferta está en marcha- y, no menos importante, presencia en el once titular del Madrid. Es decir, continuidad. Complicado.

