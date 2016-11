Cristiano: "Ahora soy más fan todavía de Zidane..."

Fútbol Español

Cristiano Ronaldo concedió una breve entrevista al programa Téléfoot, de la televisión francesa TF1. El acto tuvo lugar el Lisboa, la semana anterior al derbi contra el Atlético de Madrid, donde castigó a los de Simeone con un hat-trick incontestable con el que dio un paso de gigante para conquistar su cuarto Balón de Oro (esta semana finalizan las votaciones). El madridista habló precisamente de este galardón. Reconoció ser optimista, pero también que no se obsesiona por ganarlo: "Lo hice todo para ganar el Balón de Oro. Con la Champions, la Eurocopa... Ha sido increíble para mí, mi mejor temporada. Después, la votación no depende de mí, no puedo estar obsesionado con eso. Pero si me preguntas si quiero ganar el Balón de Oro, te respondo que sí, no te voy a mentir. Estoy confiado porque esta ha sido mi mejor temporada".

