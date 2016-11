Las palabras de Piqué no sentaron bien en el vestuario del Barca

Fútbol Español

Domingo 20| 9:21 am





Don Balón

Gerard Piqué fue uno de los jugadores del Barça que atendió a los medios tras el tropiezo del Barça ante el Málaga. El central catalán no se mordió la lengua y fue muy autocrítico.

"Somos el Barça y no nos podemos excusar en las ausencias. Tenemos jugadores que valen mucho dinero y un presupuesto que es una barbaridad si lo comparamos con el del Málaga. No hay excusas para no ganar", lanzó el zaguero.

"Es preocupante que hayamos perdido tantos puntos en casa. Nadie quería empatar ante un rival que en teoría teníamos que ganar. Hemos perdido dos puntos", añadió.

Un mensaje muy contundente y que no ha gustado a todos en el vestuario culé. El hecho de decir que hay jugadores que "valen mucho dinero" pudo parecer que se señalaba a alguien, y ha causado algo de revuelo entre la plantilla azulgrana