Filipe Luis: "Es más error nuestro con balón, no acierto de ellos"

El brasileño Filipe Luis, defensa del Atlético de Madrid, explicó este sábado, tras la derrota contra el Real Madrid (0-3), que ha sido "más error" propio con el balón que "acierto de ellos", recalcó que su conjunto no ha "sufrido en defensa" y apuntó que le faltó tener "templanza" con la pelota.



"Teníamos el partido claro, con las ideas claras de donde jugar y, a partir del primer gol de ellos, que ha sido de falta, quizá no hemos tenido la templanza con balón, hemos ido un poco acelerados y ellos son más peligrosos a la contra. Intentamos llegar con mucha gente por banda, quizá ellos estaban esperando esto y, por más que lo hemos intentado, no ha sido posible", valoró en zona mixta.



"Ha sido un gol de falta, otro de penalti y un gol de contraataque. Es más error nuestro con el balón, de no tener esa tranquilidad, no de acierto de ellos. No nos hemos visto superados en las bandas ni hemos sufrido en defensa. Sí con las contras, cuando ellos se pusieron en ventaja", prosiguió Filipe.

