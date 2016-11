Zidane: "Cristiano cierra hoy el debate del Balón de Oro"

Fútbol Español

Sábado 19| 6:44 pm





Zinedine Zidane se mostró muy satisfecho con la victoria de su equipo en el Vicente Calderón. El francés alabó la solidaridad de los suyos en el terreno de juego, el trabajo de Isco y la capacidad goleadora de Cristiano.

¿Es una de las mejores actuaciones suyas como entrenador? "No sé si la mejor, pero hicimos un partido enorme ante un rival complicado y en un estadio donde es difícil ganar. Interpretamos bien el partido y entramos fuerte. Estoy contento con lo que hicimos. Hay pocos equipos que pueden ganar 0-3 aquí. No es fácil. En la segunda parte es lógica la presión del Atlético en esos primeros 15 minutos, pero metimos la intensidad necesaria ante un rival complicado.

Lectura del partido: “Es una victoria importante para nosotros, en un campo difícil y con un rival que te da guerra. Hicimos un muy buen partido desde el principio. No hay muchos equipos que puedan ganar en este campo y lo hicimos bien. Contento por lo que hicimos. Perdimos muy pocos balones y hemos metido la intensidad necesaria con un rival complicado que siempre en este campo te lo pone difícil”.

¿Qué le deja más contento: la victoria, el partidazo de Isco, los goles de Cristiano? "Lo has dicho. Es todo eso, el conjunto. Contento por los tres goles de Cristiano, por el gran trabajo de Isco. En la primera parte creo que no perdió ni un balón y el trabajo de todo. Hemos peleado hasta el final en cada balón, en cada jugada. No hemos bajado la concentración y eso, a este nivel y con estos equipos, es lo que es importante”.

¿Cuándo decide y por qué colocar este dibujo?: “Hemos tenido más equilibrio con Bale a la izquierda y Lucas en la derecha e Isco por detrás de Cristiano. Nos ha salido bien y estamos contentos. Hay que seguir con lo que estamos haciendo. No hemos ganado nada, pero tenemos que seguir así”.

¿Echará de menos el Calderón?: “Sí, seguro. Los jugadores, aficionados… Lo van a echar de menos. Contento por esta victoria porque no hay muchos equipos que ganen aquí”.

Para más información click aquí: As.com