Koke: "Estamos fastidiados por perder ante el máximo rival y en nuestro campo"

Koke dijo no haberse sorprendido del planteamiento del Real Madrid. "sabíamos que iban a jugar así. Pero no hemos podido. Estamos jodidos por perder con nuestro máximo rival y en nuestro estadio. Pero vamos a estar ahí arriba porque somos grandes futbolistas y un gran equipo", dijo en Movistar+ el centrocampista internacional.



Koke dijo que el encuentro deparó en "una noche complicada y difícil. Queríamos la victoria. Estamos tristes porque tampoco fue un partido para 0-3. Ganaron, enhorabuena y ya está", añadió Koke.



"El Real Madrid buscó un juego directo y han estado más cómodos, con un gol de fortuna. En la segunda parte empezamos bien. Pero llegó el penalti, que parecía que no era, y veremos si ha sido o no", agregó el jugador rojiblanco.



El centrocampista subrayó que "a raíz del penalti ha sido todo más difícil. Con un 0-2 todo es más complicado. Tuvimos ocasiones y no marcamos", concluyó. EFE