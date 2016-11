Isco: "Hemos salido más enchufados"

Fútbol Español

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón 'Isco', se mostró feliz por su actuación personal pero especialmente por el triunfo del equipo en el estadio Vicente Calderón, que el conjunto madridista afrontó "más enchufado".



"hemos salido más enchufados, seguramente. Tuvimos la pelota más y las primeras ocasiones fueron nuestras. Es verdad que después del gol bajamos un poco pero aguantamos el tirón del Atléti y luego recuperamos el mando y ganamos", resumió en Movistar+ Isco.



El centrocampista insistió que el Real Madrid "Sufrió en un tramo del partido. Pero hemos sabido salir adelante y estoy muy contento".



Isco sufrió un golpe en la primera parte. "Fue un golpe en el tobillo en la primera parte pero no creo que sea nada. Estoy contento por el partido del equipo".



"A todos los jugadores les gusta jugar este tipo de partido. Me encontraba bien y no se puede salir de estos partidos por cualquier cosa", dijo el jugador del Real Madrid.



"Me voy contento de mi trabajo y del equipo. Sacar un 0-3 de aquí es para estar orgulloso", concluyó Isco. EFE