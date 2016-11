Márquez: "Este ha sido el título más sufrido y por eso lo valoro más"

Fútbol Español

Sábado 19| 2:13 pm





El pentacampeón mundial Marc Márquez, ha asegurado hoy en Cervera, su ciudad natal, que su título "más dulce" fue en 2014, porque celebró el de MotoGp junto con el de su hermano Alex en Moto3, mientras que el actual ha sido "el más trabajado" de los cinco conseguidos.



"Después de un año sin ganar el título, lo valoras más todo y voy a estar con todo mi equipo acompañándome, pero ante todo quiero agradecer el trabajo de toda la gente que hace posible esto", ha dicho.



Márquez ha comentado que celebrar un título en Cervera es especial. "He nacido aquí, vivo aquí y ver un día todo el pueblo teñido de rojo es muy especial. Además quiero ganar la próxima temporada en la que intentaré ayudar a mi hermano Álex a ganar también el título", ha avanzado el piloto.



El campeón mundial de MotoGP ha asegurado que este título conquistado tiene mucho valor. "Este año aprendí de los errores del año anterior y estuve muy concentrado para luchar por el título porque quería conseguirlo", ha dicho.



Sobre el próximo curso, Márquez se ha mostrado muy reservado y considera que el rendimiento general es aún una incógnita. "Hemos probado ya la nueva moto, respondió a buen nivel, pero se tiene que mejorar y habrá que trabajar mucho para llegar a febrero con una buena moto. Han habido cambios en los equipos pero Rossi, Viñales, Lorenzo o Pedrosa será rivales difíciles", ha insistido.



"No quiero hablar de futuro porque no sabes lo que te espera. Lo cierto es que si hace cinco años alguien me dice que hoy estaría con cinco títulos no me lo hubiese creído. Cada año vas ganando experiencia y ésta me ha hecho ir mejorando", ha concretado.



La temporada ha sido dura para el piloto de Cervera, quien ha admitido que esta temporada es la que se ha divertido menos. "He sufrido bastante porque hubo un momento en la pretemporada que parecía imposible que lo lográsemos. Después volví a sufrir porque yo quería ir siempre al 100 por 100, pero hemos tenido que administrar todo esto", ha insistido.



Márquez ni se siente un fuera de serie ni cree que esté marcando una época en el motociclismo. "No quiero pensar en nada de todo esto, ni creerme nada porque eso te puede llevar a relajarte y yo quiero tener siempre esta tensión y esa concentración es la que te mantiene arriba", ha argumentado.



"Con Rossi me llevo bien a nivel profesional. Nos respetamos y esta temporada hemos tenido varias luchas cuerpo a cuerpo, pero siempre han sido limpias", ha opinado.



Tras la rueda de prensa, se iniciará un pasacalles por Cervera. Márquez saludará a sus vecinos desde un vehículo rojo con el número 93 que efectuará un recorrido de un kilómetros y medio que se iniciará desde el local social de su club de fans.



La fiesta está prevista que concluya en la plaza Pius XII, donde se encuentra un gran escenario, desde donde Marc y su equipo se dirigirán a los aficionados./EFE