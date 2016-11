Víctor, feliz por debut: "Es muy buen punto de partida para seguir creciendo"

Fútbol Español

Viernes 18| 7:33 pm





En rueda de prensa, Víctor destacó que "la plantilla del Betis tiene potencial" para ello y que él y su cuerpo técnico han llegado "para eso", además de que son "optimistas" al afrontar los retos, y precisó que "el agradecimiento y el mérito es de los jugadores y de la afición, que ha estado con el equipo" durante todo el partido.



"Hemos vivido una noche muy bonita en nuestro debut; no se nos va a olvidar. Tenemos muchas cosas que mejorar y ahora hay que buscar otros tres puntos el viernes próximo en Ipurúa", indicó.



El madrileño recalcó que, a pesar de la victoria, esto no les va a "servir para sacar los pies del suelo" ni para volverse "locos", y subrayó que su equipo "ha estado muy bien y seguro en la parcela defensiva", algo fundamental "cuando la confianza está tocada".



Preguntado por el rendimiento del Betis pese a que lleva menos de una semana como técnico, Víctor dijo que están "muy satisfechos" por dos aspectos que son "fundamentales: la calidad de la plantilla y las ganas de crecer y de mejorar de los jugadores", "ingredientes fundamentales para que lo que se proponga" se pueda llevar a efecto.



Resaltó que han "cambiado el sistema" para reforzar la zaga, pues eran uno de los conjuntos que más remates recibía, y con ello han logrado que les "rematen menos" que su equipo a la UD Las Palmas, un rival "en un buen momento forma" y que "es un equipo consolidado".



El entrenador bético no quiso destacar a ninguna individualidad, al ser cuestionado por el holandés Ryan Donk y el canterano Dani Ceballos, porque quieren que todo esté "al servicio del equipo", si bien señaló que ambos han "hecho un partido muy completo, con un rendimiento muy alto, igual que el resto de sus compañeros".



"Vamos a buscar que todos sumemos y que la fuerza del equipo sea nuestra fuerza", insistió Víctor, que también persigue que "el equipo enganche a la afición" porque la "mayor motivación" es "hacer disfrutar a tus seguidores y que se sientan orgullosos del equipo".



Afirmó que "el éxito de esta manada de 'lobos' es el trabajo en equipo y hoy se ha logrado un buen nivel en defensa, en ataque y en el balón parado, y hay que agradecérselo a los 'lobos' de dentro y a los de fuera" por "el aliento" que la afición les ha dado. EFE