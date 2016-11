Simenone: "Competimos seguramente a la par del Real Madrid"

Fútbol Español

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que Koke Resurrección es "fundamental" para el juego del equipo, remarcó la "jerarquía" y los "extraordinarios" futbolistas del Real Madrid y avisó de que la desventaja de seis puntos "no tiene ningún tipo de valor en este momento".

En una multitudinaria rueda de prensa en el Vicente Calderón, con cerca de un centenar de profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo y una treintena de cámaras de televisión atentas a sus declaraciones, el técnico ensalzó la figura de Koke, sin confirmar en qué posición, centrado o en banda, jugará este sábado.

"No tengo decidido si va a jugar en la banda derecha, de segundo delantero, en la banda izquierda... Porque posiblemente nos pueda dar cosas muy importantes en todos los lugares y considero que siempre su presencia dentro del equipo es fundamental para nuestro juego", recalcó en la víspera del derbi y entre el debate de si su posición como medio centro y la evolución con el balón hace más vulnerable atrás al equipo rojiblanco en la actual temporada.

Después, volvió a citar a Koke, cuando habló de la transcendencia del croata Luka Modric en el juego del Real Madrid. "Modric es un jugador que logra asociar el trabajo defensivo con el ofensivo. Normalmente siempre sucede que más allá del potencial que te pueden dar Griezmann, Ronaldo o Messi, que finalizan las jugadas, los Iniesta, los Modric, los Koke son los que te hacen acercarte a esa posibilidad de ganar los partidos", afirmó el entrenador.

A la vista, este sábado, ya está el derbi contra el Real Madrid; un partido con aroma a decisivo para el Atlético por su desventaja de seis puntos respecto al liderato tras once jornadas. "Lo que nos importa más del partido de mañana es cómo entrar en el encuentro y cómo interpretar lo emocional que significa jugar el último partido de Liga contra el eterno rival en nuestra casa", expresó.

"Ojalá que podamos todos vivirlo con esa situación de estar juntos y de poder rendir en las formas que pide el partido. Después, estar a seis, a tres o a nueve puntos sinceramente no tiene ningún tipo de valor en este momento", continuó Simeone, que espera mañana de su afición "que sea la que fue siempre", porque su equipo necesita "el jugador número doce que siempre estuvo ahí".

En lo deportivo, el francés Antoine Griezmann está "mejor" de su golpe en el pie. "Hoy a la mañana se volvió a tratar. Está haciendo un esfuerzo muy grande por estar en el partido y espero que hoy termine bien el entrenamiento para poder contar con él, si sigue todo como hasta este momento", dijo antes de la sesión vespertina.

Simeone no desveló quién acompañará a Griezmann, si Fernando Torres o Kevin Gameiro. "Ustedes me conocen mucho, así que no hace falta aclarar nada", contestó al respecto, antes de hablar más de Gameiro, preguntado específicamente por él: "Es un jugador fundamental para nosotros, que está en un crecimiento continuo".

"Necesitamos de su velocidad, de su participación dentro del área, de su juego asociativo, de su entendimiento con Griezmann y eso lo pone en un lugar privilegiado. Esperemos que siga igual y que cuando lo llamemos en causa siempre esté pronto", prosiguió sobre el atacante francés. Él o Fernando Torres es la duda del once inicial.

Simeone no mira atrás en sus derbis contra el Real Madrid, el último la final de la Liga de Campeones perdida en la tanda de penaltis el pasado 28 de mayo. "No vivimos de este tipo de situaciones. Sabemos que el juego del fútbol es maravilloso porque tiene estas situaciones que estás tan cerca de ganar, de perder, del éxito y del supuesto fracaso que te expone continuamente", valoró.

"Siempre me fijo en los alemanes, en su filosofía de trabajo, de insistir, y que las cosas la única manera de que puedan llegar es de esa forma. No creo que sea algo que nos acerque a jugar mejor recordar ese partido", abundó el técnico, que en la final de Copa del Rey 2013 terminó con 14 años sin ganar del Atlético en el derbi.

¿Cuál fue la fórmula para cambiar esa tendencia? "Insistir, confiar en nuestra fuerza, saber cuáles son nuestras virtudes y, sobre todo, nuestros defectos, saber que hubo mucho tiempo en que fueron mejores que nosotros y hoy competimos seguramente a la par de ellos. Un partido está claro que no es una Liga; un partido es un partido", explicó.

"Mañana vamos a enfrentar a un equipo que hace 28 partidos que no pierde y eso habla muy bien del entrenador, de los futbolistas y de todo lo que han generado en ese último tiempo. Sabemos que es un equipo fuerte, sobre todo en el juego aéreo, sobre todo en los espacios por su contundencia...", explicó sobre su adversario.

"Las características de los jugadores del rival las conocemos, individual y colectivamente son muy importantes. La presencia de Lucas Vázquez puede darle más equilibrio, Benzema más gol, la ausencia de Casemiro la vienen manejando muy bien porque siguen ganando... No tengo dudas de que es un equipo duro juegue quien juegue", añadió del Real Madrid, del que no cree que cambie mucho.

También resaltó la "jerarquía muy grande" del equipo blanco, insistió en el dato de los 28 encuentros consecutivos sin derrota de su rival y destacó sus futbolistas "extraordinarios". "Por eso han ganado dos Champions", apuntó. Las dos las logró en la final contra el Atlético, en la prórroga en 2014 y en los penaltis en 2016. EFE