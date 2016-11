Roberto Carlos: "James tiene que mejorar para ser titular en el Madrid"

Fútbol Español

El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos y el exfutbolista colombiano Luis Amaranto Perea coincidieron hoy en opinar que el centrocampista colombiano James Rodríguez tiene que centrarse en "mejorar" para convencer al entrenador del equipo madridista, el francés Zinedine Zidane.



El centrocampista colombiano ha disputado diez de los catorce partidos oficiales del club blanco esta temporada, solo cinco como titular, y en el último mes, entre problemas musculares y decisiones técnicas, solo jugó el partido de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa (disputó los 90 minutos y dio cuatro asistencias) y 22 minutos contra el Leganés.



Para Roberto Carlos, que defendió la camiseta del Real Madrid entre 1996 y 2007, hay que valorar al centrocampista cafetero, que está "en el mejor equipo del mundo" y es "capitán de Colombia". "Yo también tuve una época en la que quería cariño", apostilló hoy en un acto en Madrid.



"James tiene que pensar lo que puede mejorar, para que el míster no tenga dudas. Depende de él, tiene calidad, inteligencia, un golpeo increíble, es un grandísimo jugador. Tiene que fiarse más de él mismo. Para mí, es un fenómeno. En ciertos momentos el míster necesitará a Isco y a James", dijo el brasileño, exfutbolista del club blanco, del que ahora es embajador en Asia.



Luis Amaranto Perea, exjugador del Atlético y de la selección 'cafetera', se mostró sorprendido de que haya dejado de aparecer en las alineaciones del Real Madrid y recordó que a su llegada al equipo blanco James supo demostrar su valía pese a quienes no estaban de acuerdo con los 70 millones de euros que costó su fichaje.



"Cuando llegó, se generaron dudas sobre su valor y demostró que puede estar, pero ahora tiene que retomar lo que hizo en la época de (Carlo) Ancelotti, que le permitió jugar muchas veces y bien", dijo Perea.



"En el Real Madrid te exigen, los clubes no están para dar cariño y los jugadores tienen que rendir. James tiene que hacer análisis y empezar a trabajar, aprovechar cada momento. Es la manera de darle la vuelta a la situación", añadió.



Roberto Carlos y Perea, junto al exfutbolista del Valencia y del Barcelona Gaizka Mendieta, participaron en una charla sobre el derbi del próximo sábado entre el Atlético y el Real Madrid, organizada por una marca de cervezas./EFE