Varane tuvo una conversación con Zidane para "dejar las cosas claras"

Martes 15| 12:25 pm





El internacional francés Raphaël Varane, asegura que se lleva muy bien con su entrenador, Zinedine Zidane -"un inmenso personaje"-, y se ve acabando su carrera en el Real Madrid, aunque reconoce que es difícil predecir cómo se va a desarrollar una carrera de futbolista.

En una entrevista publicada por "Le Figaro" con motivo del partido amistoso contra Costa de Marfil que la selección francesa juega en la ciudad de Lens donde se formó, Varane cuenta que sus objetivos pasan por "seguir siendo titular en el Madrid" y con la selección francesa y "ganar títulos".

Con Francia, dice soñar con "ser campeón del mundo", aunque a corto plazo la meta es calificarse para el Mundial y "pensar en el próximo partido".

Preguntado sobre si se ve terminando su carrera en el Real Madrid (tiene ahora 23 años), su respuesta es "por qué no. El fútbol va muy rápido, pero ahora digo que sí".

Y cuando se le sugiere si se iría al París Saint Germain, replica que no ve la razón y que está "muy bien en Madrid".

Varane no escatima elogios para Zidane, al que a su parecer no hay que descartar como futuro seleccionador francés -"es capaz"-, y a ese respecto recuerda que a pesar de su juventud ya ha ganado la Liga de Campeones con el Madrid.

De la relación con su técnico, señala que Zidane espera que progrese todavía más: "Eso me conviene porque soy un verdadero perfeccionista. Me gusta trabajar todos los puntos que pueda mejorar. Ahí coincidimos. Me anima y me empuja a asumir responsabilidades".

Reconoce que a comienzos de temporada los dos mantuvieron una conversación: "Pusimos las cosas claras. Yo quería ver cómo se planteaban las cosas y cuáles eran los objetivos futuros".

Del partido contra Costa de Marfil, el internacional francés destaca en otra entrevista a "Le Parisien" la emoción que le causa volver a Lens, que "esperaba este momento desde hace mucho tiempo. Crecí allí, tengo familia. Me gusta mucho volver".

"Este partido en Lens es una buena forma de recordarme lo que he hecho desde que me fui en 2011", indica en relación a su fichaje entonces por el Real Madrid. EFE