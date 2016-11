Morata: "Ojalá cuando acabe el año me acerque a los goles de Cristiano"

Fútbol Español

Esta temporada, Morata lleva disputados 17 partidos oficiales con el Real Madrid y ha marcado ocho goles, uno más que el portugués Cristiano Ronaldo.



"Hemos empezado muy bien el año. Ojalá cuando acabe el año me acerque a los goles de Cristiano, será buena noticia. Para mi los minutos en el Real Madrid son de oro y los tengo que aprovechar, porque estoy en uno de los mejores equipos del mundo y estoy viviendo un sueño. No me queda más que pelear y darlo todo cada día", dijo Morata.



"Me gustaría meter todos los goles posibles, espero seguir metiéndolos y que sirvan para dar puntos", declaró el delantero del Real Madrid.



Morata recibió en la gala del diario Marca el premio al 'Mejor jugador de la selección española' de la pasada temporada. El galardón lo recibió de manos de Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes. EFE