Roberto Carlos: "Marcelo no tiene límites"

Fútbol Español

Lunes 7| 9:28 pm





Roberto Carlos, ex jugador del Real Madrid, destacó el trabajo que está haciendo su compatriota Marcelo como lateral izquierdo del conjunto blanco y de la selección brasileña al tiempo que consideró que todavía puede seguir creciendo.



"Es muy difícil hablar del número uno en la posición que tiene. Es un jugador moderno, líder, completo. Y puede mejorar todavía. Marcelo no tiene límites. Jugar en la misma posición que la mía y hablar de él para mi es un motivo de muchísima alegría y orgullo. Estoy feliz de haber disfrutado de seis o siete meses con él cuando jugaba", comentó.



Preguntado por la situación del equipo tras participar en una nueva edición del Foro Luis de Carlos, respondió: "El Madrid ahora, además de ser líder, viene de muchísimos partidos sin perder. La gente está contenta".



Asimismo se refirió a los rumores que sitúan a su compatriota Philippe Coutinho en el club madridista: "Toda la decisión de los fichajes hay que hablarla con la gente del club. Yo lo que veo es que tenemos un equipo fortísimo. Por ser brasileño me alegro de que Philippe vaya bien en su club".

EFE