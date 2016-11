Camacho: "Cristiano es ahora mismo imprescindible para el Real Madrid"

Fútbol Español

José Antonio Camacho, ex jugador y ex entrenador del Real Madrid, valoró positivamente la renovación del internacional portugués Cristiano Ronaldo por el conjunto blanco y le consideró en este momento 'imprescindible'.



"Estando en el Real Madrid ha ganado dos veces el Balón de Oro. Pude serlo seguramente otra vez. Además va a estar rodeado por jugadores que van a estar también luchando. Es un hombre que se cuida mucho y que ahora mismo es imprescindible para el Real Madrid", comentó el ex seleccionador español tras participar en el Foro Luis de Carlos.



Sobre el momento actual de la plantilla, opinó: "El año pasado ganaron la Champions. Ahora mismo están primeros en liga. Están con muy buena situación en todo o demás y eso es lo importante. La mentalidad de la gente del fútbol tiene que cambiar. No se puede exigir desde el primer partido de la pretemporada que ya ganen".



"El jugador tiene que estar en forma en febrero o en marzo, que es cuando se va a jugar el sprint final en todo. Hasta ahí hay que tener la paciencia suficiente como para tener fe en el equipo", añadió.



Camacho habló acerca del duelo ante el Atlético de Madrid en la próxima jornada: "Es un partido difícil. El Madrid está arriba y es el Atlético el que no puede permitirse el lujo de pinchar porque quedaría un poquito atrás. El Atlético lo está haciendo también muy bien pero la ventaja que lleva el Madrid le hace favorito". EFE