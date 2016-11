Simeone: "Tenemos una plantilla importante que será valorada en el futuro"

Fútbol Español

Diego Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid, declaró este lunes que tienen "una plantilla importante" que será "valorada en el futuro por los éxitos o no" que puedan lograr esta temporada.



"Aquel que tiene mejor equipo no siempre gana, sino que gana el que mejor juega. Creo que no hay coincidencias en el fútbol. Tenemos una plantilla importante y será valorada en el futuro por los éxitos o no. Tenemos gente que puede trabajar bien, competir bien y en eso estamos. Lo hemos demostrado en Liga de Campeones, que nos hemos clasificado a octavos", dijo Simeone, que ve positivo el parón liguero pese a la derrota liguera en Anoeta.



"El parón viene bien cuando pierdes, porque cuando pierdes es mejor tranquilizarnos y que los jugadores vengan unos días después", confesó



Simeone recibió este lunes el premio 'Miguel Muñoz' al mejor entrenador de Primera de la pasada temporada, que otorga el diario Marca.

EFE