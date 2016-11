Benzema sigue con molestias y es baja ante el Leganés

Fútbol Español

Sábado 5| 9:15 am





Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, no entrenó por segundo día consecutivo en la ciudad deportiva de Valdebebas y con molestias en los isquiotibiales, no podrá jugar ante el Leganés, como confirmó Zinedine Zidane en rueda de prensa.



"Karim es baja para mañana (domingo). Tiene molestias, después del partido ha notado algo en los isquios. No sabemos exactamente lo que tiene pero lo vamos a ver. Son molestias y no vamos a arriesgar con un jugador que tiene molestias", manifestó Zidane confirmando la ausencia de Benzema ante el Leganés.



La última sesión de entrenamiento del Real Madrid de la semana contó con la presencia del croata Luka Modric, que volverá a los terrenos de juego tras un mes de baja, y la vuelta al grupo del portugués Cristiano Ronaldo tras ejercitarse el viernes a menor ritmo, en solitario, en el interior de las instalaciones.



"Luka está en la convocatoria, va con nosotros y la idea es que tenga minutos, veremos mañana. Lo importante es que está bien, que se ha recuperado totalmente y eso para todos es lo más importante", aseguró sin querer valorar la citación de Croacia a su jugador. EFE