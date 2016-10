Bale: "Mi renovación es otro sueño hecho realidad"

Fútbol Español

Obviamente estoy muy feliz"

Gareth Bale, extremo internacional galés del Real Madrid, mostró su ilusión por extender su vinculación con el club madridista hasta 2022, y aseguró que es "otro sueño hecho realidad", orgulloso de estar triunfando en un equipo que "está a la altura" de todas sus ambiciones.

Radiante, con traje y corbata negro, el pelo recogido en un moño y con una sonrisa que no borró de su cara en toda su rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, compareció Bale ante los medios de comunicación tras estampar su firma en un contrato que mejora su salario y le une al Real Madrid por seis años más.

"Obviamente estoy muy feliz", dijo Bale tras comenzar hablando una frase en castellano para demostrar que evoluciona lento en su aprendizaje y pedir expresarse en su lengua materna. "Cuando llegué por primera vez quería tener éxito y ganar títulos en el Real Madrid. Estar aquí sentado en una ampliación de contrato es otro sueño hecho realidad. Espero que haya muchos más títulos", dijo.

Bale repasó lo conseguido, hizo balance de lo vivido desde su llegada y soñó en voz alta con más éxitos. "Esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo. Crecí viendo la Premier y al Real Madrid, pero cuando tienes una oportunidad de jugar aquí no lo desperdicias", manifestó.

"Me ha encantado cada minuto que he vivido en el club. Vine para mejorar como futbolista en un estilo distinto y me encanta. Creo que tomé la decisión acertada, hemos ganado dos Champions y eso lo sueña cualquier futbolista. Podemos seguir ganando más títulos. El Real Madrid está a al altura de todas mis ambiciones", declaró.

Acompañado por Emilio Butragueño, que ejerció el papel de maestro de ceremonias, Bale vio sonriente el vídeo que repasó sus mejores momentos de blanco, con los momentos álgidos en sus goles claves en las finales conquistadas en las que siempre dejó su huella.

"Me ha cambiado bastante la vida, me ha hecho crecer más como persona. El motivo por el que vine al Real Madrid en primer lugar era por probar una nueva experiencia, nunca es fácil para los británicos tener éxito en el fútbol español, y he tenido unos años fantásticos. La última temporada me hizo crecer mucho como jugador y persona. Han sido, en general, tres años maravillosos y espero seis más igual de buenos", deseó en voz alta.

El futbolista galés se mostró convencido de que la actual plantilla madridista tiene calidad para "ganar todos los trofeos" esta temporada y lo señaló como uno de los puntos claves para decidir seguir en el Real Madrid, sin pensar aún en si su retirada será de blanco o lejos de España.

"He renovado porque creo que podemos seguir ganando todo muchos años. Esta temporada podemos ganar la Champions, LaLiga y todas las competiciones que jugamos. Para mí es muy importante seguir jugando, marcando goles, asistiendo, ganando partidos que te llevan a títulos. Luego si llega uno individual como el Balón de Oro sería estupendo", reflexionó.

"El motivo por el que he firmado tantos años es porque me siento muy contento, tengo confianza, voy mejorando mi español, mi familia está muy asentada. Tengo toda la intención de cumplir el contrato por seis años más, pero no sé cuando me voy a retirar. De momento me gustaría cumplir lo que acabo de firmar", añadió.

No todo el camino de Bale han sido alegrías, recordó momentos malos, especialmente cuando ni tuvo regularidad por las lesiones, y demostró que lo publicado en las críticas de aquellos momentos, no le caló.

"Ha habido muchos momentos buenos y en el fútbol siempre hay altibajos. Ganar la Champions para el Real Madrid es el punto álgido, nos encanta y a los aficionados también. Damos todo en todos las competiciones pero la Champions tiene un sabor especial y la hemos saboreado dos veces en tres años. También hay momentos bajos y lo fácil es huir, pero lo bueno es poner carácter para reaccionar como ha pasado y pasará en el futuro. Siempre voy a luchar por el Real Madrid", aseguró.

"Entiendo cómo funcionan los medios, a veces dicen cosas malas pero este es el mundo del fútbol en el que vivimos, si te preocupas demasiado por esas cosas te puedes deprimir. Desde mi experiencia veo las cosas que se dijeron y no les presto atención, me centro en trabajar duro y dar el cien por cien, así no hay nada de lo que me pueda arrepentir", agregó.

Destacó Bale que lo que está consiguiendo no es una tarea sencilla, ya que "para el jugador británico es un viaje complicado y difícil triunfar en un club europeo", y señaló que todo lo que ha vivido da forma a "una curva de aprendizaje", que le ha permitido "crecer como persona aprendiendo de todas las experiencias, de las buenas y las malas".

Lo que más valora el galés es sentir el cariño del madridismo. "Lo más importante es que siento que los aficionados me quieren y voy a intentar ganar todos los títulos que pueda". Y señaló al pasado curso como el mejor, sin querer asumir un papel de líder.

"No me veo como un líder pero intento dar ejemplo mientras estamos jugando, hacerlo lo mejor y ayudar al equipo. Cuanto más tiempo pasa más integrado estas y más liderazgo muestras. Tengo que seguir en la misma dirección que he tenido y ayudar a ganar títulos", afirmó. EFE