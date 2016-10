El mundo alucina con el increíble e histórico golazo de Nacho

Fútbol Español

No se meten goles así todos los días"

AS.Com

Nacho marcó un golazo memorable a la Cultural en la Copa del Rey. El defensa del Real Madrid, avalado por su rendimiento y regularidad, conectó un remate acrobático que podría optar al Premio Puskas, que reconoce el mejor gol de cada temporada. Una obra maestra que dejó alucinados a todos sus compañeros y que le convirtió en trending topic en Twitter. Es su tercer gol en 83 partidos con el Real Madrid. Ha marcado en las tres competiciones. El curso pasado validó un triunfo muy importante ante el PSG en la fase de grupos de la Champions.

Nacho habló después para los medios:

La belleza del gol: "No quiero entrar si es Premio Puskas o no. Eso sí, estoy muy contento. No se meten goles así todos los días. El gol no fue casual, he pedido el balón cuando lo tenía James. Era mi intención pero luego tiene que salir todo bien para que acabe ahí. Aprendo de los mejores. Tenemos a la BBC, a Morata... Aprendo de estos jugadores".

Reacción de los compañeros: "No me han dicho nada. Uno me ha metido en el dedo en el ojo durante la 'piña'. Morata me ha chupado la boca... Son unos 'cabrones', que todo sea así y haya buen ambiente".

