Cristiano: "Messi y yo no somos buenos amigos, pero nos tenemos respeto"

Sir Alex Ferguson es una figura paterna para mí"

Wilder Delgado Suárez



Cristiano Ronaldo no ha tenido uno de sus mejores inicios de temporada desde que llegó al Real Madrid en 2009 y eso ha ocasionado mucha molestia en la mayoría de los aficionados que van al Santiago Bernabéu, llegando incluso a pitarle cada vez que toma el balón, pero eso a él parece no molestarle según indicó en una entrevista a Coach Magazine.

“El fútbol me ha enseñado que tengo que utilizar a la gente negativa como motivación. Ellos me han ayudado a alcanzar todo lo que he logrado” comentó CR7.

Sobre su “relación” con el argentino que milita en el FC Barcelona, Lionel Messi, fue sincero al confesar que “no somos buenos amigos, pero hay un respeto de ambas partes” recalcando que “los medios venden una gran rivalidad, pero no la tenemos”.

Halagó al técnico portugués José Mourinho, quien tuvo la oportunidad de dirigirle en el Madrid “fue el gran pensador, estudiaba todo al mínimo detalle” aunque “Sir Alex Ferguson es una figura paterna para mí. Todos mis entrenadores han sido importantes, pero cuando fui al Manchester United era un niño y él me ayudó mucho”.

“Con Zidane terminamos bien en la Liga, ganamos la Champions; es el ejemplo perfecto en la última temporada de como levantar un vestuario” enfatizó Ronaldo.