Salen a la luz documentos confidenciales del traspaso de Neymar al Madrid

Neymar pudo ser jugador del Real Madrid. Ahora, se han filtrado documentos que así lo demuestran. Y de manera muy clara. Con todo, los papeles incluían una cláusula del todo imposible de cumplir, según ha desvelado Globoesporte. Entre los pactos a los que llegaron el Real Madrid y el Santos por el traspaso del delantero brasileño, se incluía la disputa de un partido amistoso que, de acuerdo con los datos consignados, no podría haber llegado a jugarse.

El Real Madrid no iba a cobrar nada por ese encuentro, pero los costes de transporte y alojamiento le habrían correspondido al Santos. El encuentro, en principio, se tenía que disputar entre los meses de abril y mayo de 2012, pero el estadio no se terminó hasta pocas semanas antes del inicio del Mundial de 2014, con lo que la entidad que preside Florentino Pérez no habría podido cumplir exactamente con ese compromiso ni en el supuesto de haberse hecho con el fichaje de Neymar. El Barça, por su parte, también incluyó dos partidos amistosos en sus pactos con el equipo brasileño. Uno se jugó en 2013: el trofeo Joan Gamper. El otro, sigue pendiente y, de no disputarse, supondría un ingreso de 4,5 millones para el anterior club de Neymar.