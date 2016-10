Jaime Moreno: "Le haremos daño al Real Madrid"

Fútbol Español

Será un día muy especial y vamos a dar cosas de qué hablar"

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

La Cultural y Deportiva Leonesa, donde milita el venezolano Jaime Moreno Ciorciari se medirá al Real Madrid en la Copa del Rey este miércoles en el choque de ida de los dieciseisavos de final.

El delantero criollo confía en que su club pueda emular gestas históricas como la del Alcorcón y Real Unión de Irún, que siendo equipos de menor categoría eliminaron a los meregues en la copa.

"Le haremos daño al Real Madrid, haciendo lo que nos ha planteado el director técnico Rubén (De La Barrera) en éstos últimos tres días. Creemos firmemente todos en la plantilla que mañana será un día muy especial y vamos a dar cosas de qué hablar", expresó el delantero venezolano.

El ariete analizó a su rival de turno, sin mencionar nombres propios. "A la hora de atacar el Madrid suma muchos jugadores y es tanto su virtud como su debilidad, deja muchos espacios en banda".

"Creo que somos un equipo muy sólido y organizado, además tenemos un buen contrataataque, incluso se nos ha comparado con el juego del Real Madrid por algunos goles que hemos marcado. La diferencia es que nosotros atacamos con menos jugadores y tratamos de estar sólido atrás, por eso somos de los menos goleados, porque estamos bien parados en defensa", expresó Moreno, quien acumula dos goles en la Copa del Rey, ante Laredo y Calahorra.

El atacante de 21 años aseveró que la Cultural Leonesa cuenta con jugadores peligrosos como Gallar y Toni, pero que en general su equipo se caracteriza "porque uno hace jugar al otro".

Moreno ha ganado crédito dentro del equipo gracias a sus primeras dos conquistas en Liga ante Unión Mutilvera, obtenidas en la última fecha y aspira ver minutos ante el equipo merengue. "El míster tuvo un buen gesto conmigo al finalizar el partido, me felicitó, me abrazó y me dijo que ese era el camino".

La Liga es la prioridad

"Creo que el objetivo del club es la Liga. Los jugadores que vinimos a este equipo fue para entrar en los playoffs (de ascenso)", advirtió el delantero anzoatiguense.

El conjunto del criollo, marcha líder e invicto en el Grupo 1 de la segunda división B española y en la Copa tampoco conoce la derrota. Por su parte, Jaime Moreno colecciona cuatro dianas con el conjunto de León en 9 partidos.