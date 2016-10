Zidane no se preocupa por Cristiano Ronaldo: "Dentro de poco marcará"

Fútbol Español

Hablo con él de otras cosas porque eso a mí no es que no me importe"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se tomó a risa la acción de Cristiano Ronaldo en el gol del triunfo de Álvaro Morata ante el Athletic, cuando su jugador levantó la mano como si pidiese fuera de juego, y se mostró convencido de que su sequía goleadora se acabará rápido.

Pese a que Cristiano Ronaldo vive su peor momento anotador desde que llegó al Real Madrid, su entrenador volvió a mostrar total confianza en su mensaje público, convencido de que muy pronto volverá a marcar varios goles por partido.

"Nosotros lo que vamos a hacer es pensar en jugar y solo en nosotros, porque lo de fuera no lo podemos controlar ni comentar. Se dicen muchas cosas que, mejor pasar. Nosotros solo concentrarnos en lo que hay que hacer en el campo", dijo respondiendo a la pregunta sobre el gesto de Cristiano en el gol de Morata del domingo.

Zidane reconoció que mantiene conversaciones continuas con el astro portugués y que en ninguna de ellas se trata su falta de gol. "Hablo con él de otras cosas porque eso a mí no es que no me importe. Prefiero que Cristiano meta dos o tres goles por partido, pero no estoy preocupado porque sé que va a pasar".

"Ahora no está metiendo las ocasiones que tiene pero lo importante es tenerlas. Sigue teniendo muchas y dentro de poco las meterá y con tranquilidad", añadió.

Recordó su etapa de jugador Zidane y cuando fue exigido al máximo, incluso silbado por algunos aficionados madridistas, para valorar los pitos que recibió Cristiano Ronaldo en una acción del partido ante el Athletic Club, cuando fue egoísta en el remate teniendo dos compañeros preparados para marcar a puerta vacía.

"Lo entiendo porque a mí también de jugador me pitaron y esto puede pasar, existe, el público exige mucho de los jugadores y el Bernabéu es especial. Cristiano lo sabe, está acostumbrado a eso y no está preocupado. Si de vez en cuando hay pitos no pasa nada tampoco, lo importante es seguir con nuestro trabajo y sabemos de la importancia de nuestra afición", sentenció. EFE