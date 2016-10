Rosales: "No podemos tener un partido flojo ante el Atlético"

Fútbol Español

Martes 25| 10:06 am





El defensa venezolano del Málaga Roberto Rosales dijo este martes que el equipo malaguista es "consciente" de que el encuentro del sábado ante el Atlético de Madrid en la liga española "es especial por lo que significa", pues saben a qué rival se enfrentan, pero afirmó que buscarán "aprovechar" sus armas para sacar algo positivo.



"Sabemos contra quién jugamos", manifestó en rueda de prensa el lateral internacional venezolano, que subrayó que contra el Atlético "no puedes jugar un partido flojo", por lo que espera que el Málaga, que aún no ha ganado a domicilio con dos empates y dos derrotas, complete un buen partido en el Vicente Calderón.



Rosales abogó por que el conjunto malagueño se centre en realizar su "trabajo" y en hacer "un partido serio y concentrado para buscar un buen resultado".



Preguntado por el potencial del equipo colchonero, uno de los favoritos para el título de Liga, el zaguero malaguista aseguró que no conoce "a ningún futbolista que salga a la cancha a perder" y subrayó que "ellos tienen sus armas", pero que el Málaga cuenta con las suyas, y que "el que las sepa aprovechar puede conseguirlo".



El jugador venezolano reVenezuela en el Vicente Cacordó que la pasada temporada pudieron "ganarles en La Rosaleda, aunque son partidos totalmente diferentes y en fútbol nunca sabes qué puede pasar".



El Málaga goleó en la pasada jornada al Leganés por 4-0, una victoria sobre la que Rosales destacó que "hacía bastante tiempo" que no terminaban "un partido así, no cómodo, pero sí tranquilo", además de valorar el buen trabajo defensivo que hizo todo el equipo al mantener su portería a cero.



La plantilla malaguista retomó este martes el trabajo en una sesión en la que no estuvieron con el grupo seis jugadores que sufren diversas dolencias: el serbio Zdravko Kuzmanovic, Diego Llorente, Keko Gontán, el brasileño Charles Dias, José Luis Recio y Miguel Torres.



Además, no participaron en el entrenamiento el portero camerunés Carlos Kameni y el defensa brasileño Weligton Robson Pena de Oliveira, con permiso del club tras asistir el lunes en Valencia a la gala de LaLiga. EFE