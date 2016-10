Zidane: "Me hace ilusión la Copa, y a los jugadores también"

Fútbol Español

Zinedine Zidane debutará en la Copa del Rey como técnico del Real Madrid, ante la Cultural y Deportiva Leonesa, una competición que le hace "ilusión" y marcó como uno de los objetivos de la temporada para sus jugadores.



"Me hace ilusión, como a todos, es una competición que sabemos la importancia que tiene y lo que queremos es hacer el máximo para intentar ganarla. Tengo mucha ilusión y los jugadores también", valoró en rueda de prensa.



No hizo públicos sus planes Zidane para el estreno en León ante la Cultural, en cuanto a nombres, pero sí anunció rotaciones y minutos para los jugadores que menos continuidad tienen en el Real Madrid. "En esta competición tenemos que ir con 16 de la primera plantilla, algunos titulares se van a quedar en Madrid".



Y defendió su política de alineaciones, defendiendo nuevamente la continua titularidad de la BBC, convencido de que no perjudica al rendimiento que aportan jugadores como Lucas Vázquez o Álvaro Morata.



"No creo que se desenganchen. Además, se les ve todos los días animados en el campo, no solo jugando, también entrenando, y es lo más importante. Hay una cosa que hay que entender, el jugador se entrena y juega para él, porque le gusta, independientemente de sí juega o no. Es muy importante venir aquí y disfrutar de lo que estas haciendo, yo pasé por estos campos y ahora estoy fuera", dijo.



"Es un tiempo que tienes que aprovechar y valorar el día a día en un club que es el máximo. Luego yo soy responsable y tengo que tomar decisiones, pero les veo muy bien y metidos en lo que hacen", añadió.



Zidane volvió a mostrar un trato especial a Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo, demostrando que no se plantea, pese al bajón en rendimiento goleador de la BBC, retocarla en partidos importantes.



"No es una cuestión negociable, tengo a tres fenómenos que siempre para mí van a ser muy importantes para el equipo. Los demás puede que jueguen menos, pero son para mí igual de importantes. Siempre será así, algunos van a tener muchos más minutos que otros. La gente puede opinar si está bien o no, yo hago mi trabajo y algunos jugarán más que otros, pero todos son importantes y van a tener minutos", defendió.



El técnico francés no opinó sobre el actual formato de Copa del Rey y la posibilidad de hacer la competición más atractiva a partido único. "El formato está así y yo no voy a cambiar nada. Me voy a concentrar en el partido de mañana porque lo tenemos que jugar y hacerlo bien. El resto no es de mi competencia". EFE